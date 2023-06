Um funcionário da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) havia vazado a informação sobre a morte de Samuel. O óbito foi confirmado pela assistente social da unidade

Um bebê de apenas dois meses morreu, na última segunda-feira (19), após um grave erro no hospital. Uma técnica de enfermagem é suspeita de ter injetado leite na veia da criança no lugar de uma medicação. A família de Samuel Ricardo Souza Bastos denuncia o caso, que aconteceu dentro da Maternidade Professor José Maria Magalhães Netto em Salvador. A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) afastou a profissional.

A criança estava internada por conta de uma cardiopatia congênita e recebia medicamentos intravenosos, assim como também vinha sendo alimentada por meio de sonda. A mãe do bebê, Naiane Rocha, acompanhava-o constantemente, mas precisou se ausentar no domingo (18), quando retornou para sua residência. Foi nesse momento que ela recebeu uma ligação informando que seu filho estava passando mal.

Ao chegar na maternidade, a mãe percebeu que antes de sair, Samuel não apresentava qualquer tipo de complicação.