Conforme a família, a jovem foi agredida pelo ex, que foi acobertado pela mãe. A mulher confirmou a versão do acidente

O suspeito de matar a personal trainer Myrella da Conceição Barbosa, 25 anos, foi preso nesta segunda-feira, 19. O homem é José Rufino de Barros Neto, ex-namorado da vítima. Conforme o site Diário de Pernambuco, inicialmente, o caso foi registrado como acidente automobilístico, já que, supostamente, ela teria se ferido enquanto estava no carona da moto do ex, no dia 4 de junho, em Chã de Alegria, no estado de Pernambuco.

Myrella morreu no último dia 9, após dias internada no Hospital da Restauração, localizado na região central do Recife. Inclusive, a mãe do ex-namorado teria confirmado essa versão do acidente, no entanto, familiares e amigos da vítima acreditavam que se tratava de um crime de feminicídio.

Segundo o site, a família de Myrella afirmou que na noite de 3 de junho, a jovem estava em um bar com algumas amigas, quando José apareceu e a obrigou a ir embora com ele. No dia seguinte, a personal foi levada pela ex-sogra até a Unidade Mista de Chã de Alegria. A jovem tinha hematomas e sinais de hemorragia pelo corpo.

Em nota ao Terra, o Tribunal de Justiça de Pernambuco confirmou a prisão de José, após a expedição do mandado de prisão temporária pelo Juízo da Comarca de Glória do Goitá. O suspeito foi apresentado em audiência de custódia, nesta terça-feira, 20, no Polo de Audiências de Custódia de Vitória de Santo Antão, e encaminhado posteriormente para o Presídio de Vitória de Santo Antão. Agora o caso é tratado como homicídio qualificado.

A reportagem também tentou contato com a Polícia Civil, mas até a última atualização, não teve retorno.