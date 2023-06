Rosana dos Reis dá aulas para alunos do Ensino Médio e Técnico, na faixa dos 17 aos 19 anos

De segunda a sexta, Rosana dos Reis Abrantes, de 42 anos, é conhecida como a professora Rosana, que dá aulas de biologia para alunos do 3º ano do Ensino Médio e em turmas do Ensino Técnico no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Já fora do horário de trabalho, Rosana assume a persona da prof.biosexy, perfil onde compartilha, abertamente, fotos sensuais para anunciar a assinatura em plataformas de conteúdo adulto, como o OnlyFans e o Privacy.

Mas é justamente essa renda alternativa que tem gerado burburinho dentro dos muros da instituição de ensino. Pais de alunos a denunciaram para a Comissão de Ética do IFES, que afirmou, por meio de nota, estar analisando a situação.

"Não se trata de um processo administrativo que possa resultar em uma punição. Neste momento, busca-se apenas um esclarecimento dos fatos para a pessoa denunciante e para a instituição, o que não pressupõe nem que uma infração tenha sido cometida", escreveu o Ifes.

Se a instituição constatar alguma infração ética ao final do processo, será proposto um acordo para que a professora faça "ajustes" no que "for necessário". O processo de Rosana corre sob sigilo, mas ela já soube, por meio de membros do conselho, que ela deverá receber uma advertência de "recomendação".

"Existem níveis de punição, a mais branda é a advertência de recomendação, nesse caso, para eu mudar minha postura", explica, em entrevista ao Terra.

Nicho de fetiche em cientistas

Doutora em Biologia Animal pela Universidade Federal do Espírito Santos, Rosana encontrou também na ciência um novo hobby. Após ler algumas histórias sobre professoras no exterior que faziam sucesso no OnlyFans, ela decidiu que poderia explorar o nicho de pessoas que têm fetiche em cientistas e, quem sabe, ser famosa no ramo.

Foto: Reprodução/Instagram/@prof.biosexy