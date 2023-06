Operação conjunta resulta na prisão de trio e apreensão de drogas e armas em Lajeado, no total 21 quilos de cocaína foram apreendidos.

No final da tarde de quinta-feira (22/06), uma operação conjunta entre a Brigada Militar e a Polícia Civil resultou na prisão de duas mulheres, com idades de 20 e 26 anos, e um homem de 42 anos no bairro São Cristóvão, em Lajeado. A ação tinha como objetivo combater o tráfico de drogas na região e contou com o efetivo de ambos os órgãos de segurança.

Durante a operação, foram encontrados no local 21 quilos de cocaína, 10 quilos de cafeína, seis caixas de lidocaína, uma prensa hidráulica, além de um montante de R$ 32.649 em espécie e R$ 300 em cheque. Também foram apreendidas três balanças de precisão, três pistolas calibre 9 milímetros, seis carregadores de 9 milímetros, 57 munições do mesmo calibre e quatro celulares.

As investigações revelaram que a mulher de 20 anos não possuía antecedentes criminais, enquanto a de 26 anos já tinha registro por lesão corporal e favorecimento pessoal. Já o homem detido possuía antecedentes criminais por tráfico de entorpecentes, furto qualificado, furto simples e receptação. Os três suspeitos foram encaminhados à delegacia local, onde ficarão à disposição da Justiça para o prosseguimento das investigações e as devidas medidas legais.

Com a informação Sd Baumhardt/comsoc 22º BPM.