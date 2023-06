Caso ocorreu no Entorno do Distrito Federal na última semana. Ele teria sido identificado como autor de um roubo de celular

Na tentativa de evitar a prisão pelo roubo de um celular, um homem engoliu drogas e cabos de telefones móveis. O caso ocorreu na última semana, no Entorno do Distrito Federal, em Formosa (GO). De acordo com a Polícia Militar (PMGO), a equipe do 16º Batalhão foi informada sobre uma ocorrência de roubo de celular.

Após identificarem o suspeito, os PMs o abordaram. Durante a operação, o homem admitiu ter engolido mais de cem balões contendo drogas e cabos de celulares. Foi realizado um exame de raio-x que confirmou a presença das substâncias no estômago do homem.