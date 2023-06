O Brasil registrou, em 16 anos, 34.805 casos de acidentes de trabalho graves com crianças e adolescentes. Os dados constam de atualização do Observatório da Prevenção e da Erradicação do Trabalho Infantil (SmartLab), iniciativa desenvolvida em conjunto pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), com a colaboração da Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Segundo o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do Sistema Único de Saúde (SUS), foram registrados 3.077 acidentes de trabalho graves apenas em 2022, o que representa aumento de 24% em relação a 2021.

O Observatório da Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil é um dos cinco observatórios digitais da iniciativa SmartLab de Trabalho Decente, um laboratório multidisciplinar de gestão do conhecimento com foco na promoção do trabalho decente no Brasil.