Geiza da Silva Dantas, 43 anos, atuava junto à prefeitura do município de Ourilândia do Norte. Foi decretado luto de três dias pela morte

A secretária de saúde do município de Ourilândia do Norte, no Pará, Geiza da Silva Dantas, 43 anos, morreu, vítima acidente de carro, neste sábado (24/6). O veículo em que Geiza estava, com adesivo da prefeitura, ficou destruído após a ocorrência, na rodovia PA-279, próximo ao município de São Félix do Xingu. Geiza era servidora, administradora e enfermeira. Ela deixa uma filha.