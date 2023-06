Thayse Teixeira foi criticada em seu Instagram após publicar um vídeo onde aparece “submersa” no mar em busca dos cartões dos bilionários

Como bem diz a canção de Xande de Pilares: brincadeira tem hora. Mas alguns influenciadores não pensam nisso antes de fazer uma publicação nas redes sociais em busca de visualizações. Uma dessas pessoas “sem noção” foi Thayse Teixeira, que reúne quase 4 milhões na rede social. Ela gerou revolta entre os internautas ao publicar um vídeo brincando com o acidente do submarino, que deixou 5 mortos.

Nas imagens, ela aparece “mergulhando”, como se tivesse procurando por algo. Na legenda, ela escreveu: “Eu atrás dos cartões de créditos dos bilionários no submarino 😂😂😂😩😩😩”, afirmou ela. No fim, ela aparece com um cartão na mão.

Os seguidores de Thayse não aprovaram a atitude: “E porque se diz evangélica e não tem empatia pela família que sofre”, disse uma. “O quanto que essas famílias estão sofrendo por não poder nem fazer um velório decente dos seus entes. E você fazendo piada da situação! 😥💔”, reclamou outra. “Que ridícula a pessoa. Pra ter engajamento, faz uma piada com pessoas que morreram. Totalmente desnecessário e sem noção”, disparou uma terceira.

Até mesmo quem acompanhava os conteúdos da influenciadora anteriormente se sentiu incomodado: “Gosto muito dos conteúdos dela, mas achei muito desnecessário isso que ela fez. Pra mim, isso é não ter empatia com a dor do outro!”, lamentou uma. “Amo você de paixão, mas confesso que fiquei bem triste com essa postagem. Conhecendo você, sei que não foi sua intenção. Mas você sabe como estão cheio de juízes na internet. Qualquer tipo de humor que seja voltado a desgraça, ofensa, desrespeito e racismo. Não é humor!”, postou outra. “Thayse, acho você tão inteligente, genial, próspera, good vives e tantas outras virtudes… Mas dessa vez achei uma ‘brincadeira’ de forma tão infantil e feia. Mil desculpas por estar vindo comentar isso aqui, mas poxa .. São vidas. E onde que vidas valem mais que uma roupa de grandes grifes, bolsas etc. Só um toque mesmo. Se a intenção foi engajar ou algo do tipo, procura outra”, aconselhou uma terceira.

Submarino implodiu no oceano

A Guarda Costeira dos Estados Unidos (EUA) confirmou, na última quinta-feira (22/6), a implosão do submarino Titan, que sumiu com cinco pessoas. Segundo porta-voz da Guarda Costeira, o tamanho dos destroços caracterizam uma “implosão catastrófica” do submarino.

O incidente confirmou a morte dos cinco tripulantes que estavam a bordo do Titan. O grupo participava de uma expedição turística até a carcaça do Titanic, a cerca de 3,8 mil metros de profundidade no Oceano Atlântico Norte.

Em outro comunicado, as autoridades norte-americanas informaram que destroços foram encontrados próximos ao navio Titanic, que naufragou em 1912. Os detritos foram achados a 500 metros da embarcação.