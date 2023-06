Vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital de Canoas

Um homem que foi alvejado na última sexta-feira (23) em Bom Retiro do Sul, devido a uma dívida de R$ 50, veio a óbito nesta segunda-feira. Ele estava recebendo cuidados médicos no Hospital de Canoas.

O crime ocorreu por volta das 21h30min, na rua Arlindo da Silva, no Bairro das Laranjeiras. Segundo relato da esposa da vítima, um indivíduo entrou na residência do casal usando um capacete e efetuou dois disparos. Em seu depoimento, a mulher mencionou que seu esposo possuía uma dívida com dois homens, proveniente de atividades relacionadas ao tráfico de drogas.

O homem ferido recebeu os primeiros socorros no Hospital de Caridade Sant'Ana, em Bom Retiro do Sul. Entretanto, devido à gravidade de seu estado, foi necessário transferi-lo para o Hospital de Canoas, onde infelizmente veio a falecer.

Com a informação Portal Leouve.