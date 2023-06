Matheus Martines Gaidos, de 27 anos, trabalhava como entregador de flores no país e foi morto à queima roupa, no meio da rua

Um brasileiro de 27 anos foi morto a tiros em Oakland, nos Estados Unidos, após elogiar um cachorro na rua. O autor do crime foi o tutor do animal, que não gostou do elogio e efetuou os disparos contra o homem.

Matheus Martines estava no país há cinco anos, mas planejava voltlar para o Brasil em dois meses. Ele trabalhava como entregador de flores. Segundo informações da emissora KTVU Fox 2, Matheus estava jogando videogame com um amigo quando foi morto.

"O Matheus estava jogando online com um amigo do Brasil quando falou 'Levei um tiro'", contou a mãe da vítima, Isabel Martines, que viajou para os EUA após a confirmação do óbito.

"É o meu único filho. A dor... Não sei explicar a dor", lamentou, em entrevista à emissora. "Não sei o que fazer. Estou destruído por dentro", acrescentou Antônio Gaidos, pai de Matheus.

Em entrevista à TV americana, a mãe de Matheus ainda relatou que só poderá reconhecer o corpo da vítima nesta terça-feira, 27, já que o detetive responsável está de folga nesta segunda.

Nas redes sociais, circula um vídeo de uma câmera de vigilância que teria captado o momento que antecedeu os disparos contra o jovem.