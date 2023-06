"Ele ficava toda hora tentando olhar pra trás, querendo puxar assunto toda hora", lembra vítima

Uma influenciadora saltou de um carro em movimento na tentativa de escapar do golpe do gás. A situação aconteceu no final da noite de segunda-feira, 26, em um trecho da Rodovia Bandeirantes. Em entrevista ao Terra, Bruna Duarte contou que pediu um transporte por aplicativo e percebeu que poderia ser vítima de um motorista registrado na Uber ao desconfiar do comportamento do homem.

"Ele ficava toda hora tentando olhar pra trás, querendo puxar assunto toda hora, sendo que eu estava cortando ele, porque ele queria ficar olhando pra minha cara a cada semáforo que ele parava, e isso estava me deixando desconfortável", conta.

A tática utilizada pelo motorista faz parte de um ataque ou golpe do gás, no qual o condutor deixa os vidros do carro fechados e solta no ar uma espécie de gás, que faz com que o passageiro perca a consciência e fique vulnerável a qualquer tipo de violência.

"Quando chegamos ali na bandeirantes, ele me fala 'Nossa, aqui as árvores soltam um cheiro estranho', sendo que eu passo sempre por lá e nunca senti esse cheiro na minha vida. Aí eu já fui ficando mole e tomei a atitude de pular do carro em movimento mesmo", relata.

Mesmo com vários ferimentos pelo corpo, ela conta que precisou correr para se esconder do motorista, que ainda parou o carro após a tentativa de golpe. "Fiquei com medo de ele me achar", acrescenta.

I nfluencer precisou pedir outro Uber

Sem conhecidos por perto e determinada a chegar em algum lugar mais seguro que a rodovia, ainda abalada, a jovem decidiu pedir outro Uber. "Fui com medo mesmo, porque querendo ou não fiquei com trauma, então abri a janela e fui com a cabeça pra fora do carro e com meu amigo na ligação por vídeo", comenta.

No trajeto feito pelo segundo motorista da Uber veio a surpresa: o carro que ela havia pulado para se salvar estava parado com as portas abertas na via.

Mais calma e com medo que o mesmo acontecesse com outra mulher, a streamer relatou o caso para a Uber, que, em resposta, disse que iria investigar o caso e cancelou a corrida. Ainda não houve nenhum feedback sobre o caso.

Além de reportar o caso, Bruna também registrou boletim de ocorrência online. A vítima ainda pretende abrir outra queixa, desta vez presencialmente.

Em uma busca feita para saber quem era o condutor, Bruna identificou que o veículo utilizado para transporte pertencia à locadora Localiza. A empresa não respondeu ao contato por e-mail e por telefone feito pela equipe do Terra. O espaço segue aberto para o posicionamento da empresa.

O que diz a Uber

Em nota, a Uber não citou quais providências estão sendo tomadas no caso da vítima, mas afirmou que todos as denúncias sobre o "golpe do cheiro" foram arquivadas, após investigação da Polícia Civil.

"De acordo com as investigações, não houve a identificação de elementos que comprovem o uso de quaisquer substâncias com o propósito de dopagem ou com o indiciamento do suposto motorista agressor", disse a empresa na nota.

A Uber afirmou ainda que participou de uma mesa de discussão sobre o tema, na qual debateu com especialistas o aumento da sensação de insegurança das mulheres, criada pelo que chamou de "reverberação de denúncias". Segundo a empresa, muitas das denúncias surgidas nas redes sociais foram repercutidas pela imprensa, sem o acompanhamento sobre a condução dos inquéritos e a ausência de elementos de prática de crime.

"De qualquer forma, a Uber trata todas as denúncias com a máxima seriedade e avalia cada caso individualmente para tomar as medidas cabíveis, sempre se colocando à disposição das autoridades competentes para colaborar, nos termos da lei", continuou a empresa.