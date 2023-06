Com um ano de funcionamento, a Base Fluvial Integrada de Segurança Pública “Antônio Lemos,” no Marajó, registrou redução total nos roubos às casas de ribeirinhos, diminuição de 55% nos roubos a embarcações e realizou 8 apreensões de drogas somente em 2023. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), através do Grupamento Fluvial (Gflu), divulgou os dados no último dia 23.

Segundo Ualame Machado, secretário de Segurança Pública e Defesa Social, a Base tem sido essencial no combate ao crime ambiental, roubo de embarcações e tráfico de drogas.

“Nós completamos um ano da base de Antônio Lemos. E de fato aquela base — além da presença do estado com serviço para a população, com inclusive geração de emprego para população local daquela região tão desassistida do Marajó—, nós conseguimos ter desempenho muito além, inclusive do esperado”, enfatiza.

Conforme destaca, ao longo de um ano a Base Antônio tem registrado conquistas expressivas em relação às apreensões de drogas, pescados e madeiras. Além disso, tem prestado serviços à população, oferecendo atendimentos de saúde, realizando fiscalizações, promovendo ações de cidadania e estabelecendo uma proximidade com a comunidade ribeirinha.

De acordo com os dados divulgados, no período de março a junho deste ano, foram realizadas 8 apreensões de drogas, o que resultou na coleta de mais de 75 kg de entorpecentes em interceptações de embarcações na área. Além disso, de janeiro a junho foram recolhidos mais de 600 m³ de madeira e mais de 8 toneladas de pescado.