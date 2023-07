Na noite dessa quinta-feira (29), a Polícia Rodoviária Federal flagrou um motorista transportando em um caminhão grande quantidade de mercadorias importadas ilegalmente do Uruguai. A abordagem aconteceu na BR 290.

Durante operação de enfrentamento ao crime, policiais rodoviários federais realizaram a abordagem de um Volvo, com placas de São Luís Gonzaga. Ao vistoriar o compartimento de carga do caminhão a equipe policial encontrou mais de 200 caixas, a maioria delas com itens de maquiagem, que estavam sendo introduzidos no Brasil sem o devido desembaraço aduaneiro. Esse tipo de importação é nocivo à sociedade pois gera uma concorrência desleal entre as empresas, trazendo prejuízos à indústria nacional, à arrecadação de impostos e à criação de empregos.

O caminhão era conduzido por um homem natural de Uruguaiana e com de 27 anos de idade. O motorista disse aos policiais que levaria a carga para Porto Alegre.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à policia judiciária federal de Santana do Livramento, onde responderá pelo crime de descaminho. O caminhão e a carga, avaliada preliminarmente em mais de meio milhão de reais, foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal de Livramento.