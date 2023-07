Localizada a apenas 20 km de Goiânia, Senador Canedo (GO) tem 34 anos e viu o número de habitantes triplicar neste século

Situada a menos de 20 km de Goiânia, Senador Canedo (GO) foi a cidade com mais de 100 mil habitantes com o maior avanço populacional nos últimos 12 anos. Sede de um complexo petroquímico da Petrobras, o município tem 155.635 moradores, número 84,3% maior do que os 84.443 que viviam no local em 2010.

O percentual corresponde a uma aceleração em relação ao avanço de 59% registrado entre 2000 e 2010. No entanto, é inferior ao salto apurado na década anterior, quando a população de Senador Canedo mais do que dobrou (+122,2%) ao aumentar de 23.904 para 53.105 habitantes.

Com os números apresentados pelo Censo Demográfico, apurado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), é possível constatar que a população da cidade quase triplicou (+193%) desde o início deste século.

Com apenas 34 anos de existência, o município tem um crescimento populacional meteórico desde sua emancipação, em 1989. O prefeito de Senador Canedo, Fernando Pellozo, atribui o movimento à localização estratégica e a cordialidade dos moradores da cidade.

"A cidade tem crescido de maneira meteórica. É um local muito acolhedor, colado na capital. Temos ferrovias, estamos situados ao lado do aeroporto e de shoppings da área nobre de Goiânia e nos tornamos sede de muitas empresas grandes. Tudo isso atraiu muitos jovens para cá”, afirma Pellozo.

“A grande maioria de Senador Canedo é formada por pessoas que vieram de fora, principalmente do Nordeste e de Goiânia. Até 1991, Senador Canedo era zona rural. Hoje, a taxa de urbanização é de 99%. [...] Quem vive por aqui sente a evolução na pele”, ressalta o prefeito.

Economia

No campo econômico, o município com o maior crescimento populacional do Brasil movimentava R$ 3,8 bilhões em 2020, de acordo com o IBGE. O PIB (Produto Interno Bruto) per capita (por habitante) de Senador Canedo era de R$ 32.428,11 naquele ano.

O avanço populacional, no entanto, ainda não reflete a situação do mercado de trabalho na cidade, onde o estoque total de vagas com carteira assinada corresponde a apenas 10,4% (16.126) da população local. Pellozo, no entanto, afirma que a situação de cidade-dormitório de Senador Canedo ficou no passado.

"Esse aspecto [de cidade-dormitório] já foi mais predominante. Hoje em dia conseguimos segurar os funcionários", diz ele ao destacar um recente mutirão de contratações para atuar na cidade, principalmente na indústria, setor responsável por quase 40% do PIB local.

Sobre a utilização das verbas maiores que chegarão à cidade com a evolução do número de habitantes, Pellozo prevê que a arrecadação vai crescer e proporcionar novos investimentos. “Vamos inaugurar um hospital público e, com a implementação do novo plano-diretor, atrair e aumentar a quantidade de condomínios de alto padrão na nossa cidade”, estima o prefeito.

De acordo com o prefeito, a estrutura da Petrobras, inaugurada em 1998, foi determinante para o avanço populacional por ter permitido que a cidade aumentasse a arrecadação de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e, consequentemente, ampliasse a infraestrutura da cidade. São 235 empregos diretos gerados na unidade.

O complexo petroquímico da Petrobras instalado na cidade é responsável pelo armazenamento e distribuição de óleo diesel, gasolina, querosene de aviação e gás liquefeito de petróleo, o gás de cozinha, para companhias distribuidoras da região.

De acordo com a Transpetro, há sete tanques na unidade com capacidade de armazenar 90 milhões de litros de óleo diesel e 25 milhões de litros de gasolina. "Está prevista a entrada de mais um tanque em operação em meados de 2025, cuja capacidade será de 20 milhões de litros", segundo a empresa. No ano passado, o terminal transportou 7,1 bilhões de litros de combustíveis.

Além do complexo da Petrobras, a cidade também abriga unidades das gigantes Ultragaz e JBS Friboí. Sol Bebidas, Jaepel Papéis e Embalagens, Tescan e Tecnomont também movimentam a indústria da cidade.