São 56 viaturas, nove drones, equipamentos, munições e armamentos.

O prefeito Rogério Cruz destacou a importância das parcerias estabelecidas com os governos Federal e Estadual no combate à criminalidade, durante a apresentação do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci 2), neste domingo (02/07), no Palácio das Esmeraldas. Na ocasião, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que está em gestação um projeto nacional de segurança nos moldes do SUS, incluindo as três esferas de poder.

“Nós sabemos a importância do trabalho conjunto e das parcerias entre os entes no combate à criminalidade. Em Goiânia, temos um projeto muito exitoso entre a Guarda Civil Metropolitana (GCM) e as forças estaduais de segurança. A criação de sistema nacional que englobe todos os entes em trabalho articulado é avanço significativo e necessário para garantir a segurança do cidadão contra grupos que atuam de maneira organizada em todo o território nacional”, afirma Rogério Cruz.

Ao todo, são R$ 7,8 milhões em recursos destinados a Goiás. Foram entregues 56 viaturas, sendo 12 Pronasci; 22 descaracterizadas da inteligência; 22 do projeto de fortalecimento da Rede Integrada de Banco de Perfis Genéticos e Projeto de padronização e equipagem das instituições de Segurança Pública; 40.560 munições; nove drones; 465 peças de uniformes e 1.644 equipamentos táticos diversos. Ainda foram entregues kit da Força Nacional, 20 pistolas Spark (arma de choque não letal) e 16 Beretta.

O comentário do prefeito veio após a declaração do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, em que afirmou que o Governo Federal trabalha em um projeto de um sistema único de segurança, nos moldes do Sistema Único de Saúde (SUS), e que as parcerias com os municípios devem ser ampliadas nos próximos meses.

“Estamos a intensificar agora, no segundo semestre, a incorporação dos municípios. O governador Ronaldo Caiado conhece muito bem o SUS, o Sistema Único de Saúde. Nós estamos a construir o Susp, que é o Sistema Único de Segurança Pública. Governos Federal, estaduais e prefeituras atuar juntos em favor da prevenção e da repressão contra os crimes”, pontua Flávio Dino.

O governador Ronaldo Caiado pediu para que Flávio Dino levasse o agradecimento ao presidente Lula pelos benefícios destinados a Goiás. Caiado atribuiu os baixos índices de criminalidade no Estado a parcerias instituídas pelas forças policiais.

“Aqui, a segurança pública chegou a esse patamar, senhor ministro, pela parceria que dá certo. Com tecnologia, com aplicação do que tem de mais moderno, cruzando informações. Sem vaidades, sabendo que nossa integração das forças policiais gera esse resultado em nosso Estado e fizemos de Goiás um lugar seguro para as pessoas viverem. A parceria com prefeitos e parlamentares que nos ajudam tem tudo para que o governo dê certo”, aponta o governador.

A líder da bancada goiana no Congresso Nacional, deputada federal Flávia Morais, afirmou que os parlamentares têm dedicado atenção especial à segurança pública.

“Nós temos destinado emendas significativas para a segurança pública em Goiás. Apenas no último ano foram R$ 11 milhões em recursos”, pontua Flávia Morais, ao agradecer as entregas feitas pelo ministro, especialmente no que diz respeito ao combate à violência contra a mulher. “Nós somos a maior bancada proporcional de mulheres no Congresso e temos debatido muito essa questão”, complementa.

Pronasci

O programa foi lançado pelo Ministério da Justiça, em março de 2023, e tem como objetivo fomentar políticas de segurança pública aliadas à cidadania. O foco é na atuação em territórios mais vulneráveis. A iniciativa também visa combater o racismo estrutural e a violência contra a mulher.

“Trago equipamentos, armamentos, viaturas, sobretudo para a causa da proteção das mulheres. Causa essa que é fundamental quando vemos uma visão de violência contra os jovens, nas escolas e contras as mulheres, que destrói lares”, diz Flávio Dino.

O prefeito Rogério Cruz ressalta a importância do combate à violência contra a mulher e cita o programa da GCM, em parceria com governos Estadual e Federal, por meio da Casa da Mulher Brasileira.

“É um tema de extrema importância. Trabalhamos muito isso com a GCM para garantir a segurança da mulher, em Goiânia. Também empenhamos junto aos governos Federal e Estadual, a discussão da Casa da Mulher Brasileira. Goiânia ganha muito com essas parcerias”, afirma Rogério Cruz.