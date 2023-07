Foram diagnosticados dez pacientes com 'Candida auris' em unidades de saúde no estado em 2023

A SES-PE (Secretaria de Saúde de Pernambuco) informou que mais um paciente da rede pública do estado foi diagnosticado com o superfungo mortal Candida auris. O caso fez com que a pasta fechasse a emergência do Hospital Getúlio Vargas, em Recife, onde o homem de 52 anos foi atendido.

Segundo a SES-PE, o paciente está isolado no Hospital Miguel Arraes, onde é acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Este é o décimo caso registrado do superfungo no estado. “Em virtude da necessidade de controle e monitoramento das pessoas que podem ter entrado em contato com o paciente durante o período de internação no Getúlio Vargas, o setor de emergência da unidade de saúde está restrito à admissão de novos pacientes até a próxima segunda-feira (10)”, disse a pasta em nota.

A secretaria informou que irá monitorar a sobrecarga nos demais hospitais da rede estadual com o fechamento da emergência do Getúlio Vargas, em especial em Recife e na região metropolitana da capital.

No Brasil, pesquisadores contabilizam ao menos três surtos entre 2020 e o início deste ano. Eles alertam, porém, para a subnotificação da doença no país, em artigo publicado em janeiro na revista científica Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

O registro de novos casos em Pernambuco pode indicar um novo surto.

"Já tivemos casos em Recife anteriormente, mas, até provarmos que a cepa não é a mesma, poderíamos [pensar em um novo surto]", disse Manoel Marques Evangelista de Oliveira, pesquisador do Laboratório de Taxonomia, Bioquímica e Bioprospecção de Fungos do Instituto Oswaldo Cruz.

Segundo ele, a Fiocruz já está em contato com o grupo da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco), comandado pelo professor Reginaldo Gonçalves de Lima Neto, que atende à demanda dos hospitais.