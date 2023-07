O suspeito, que saiu do Rio de Janeiro com destino ao Pará, ainda foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e uso de documento falso

A Polícia Civil do Pará, por meio da Divisão de Homicídios e Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP), prendeu em flagrante um homem pelo crime de tráfico de drogas e uso de documento falso, no início da tarde deste sábado (08), no município de Castanhal (Região Metropolitana de Belém).

A equipe da DHAP recebeu informações indicando que o suspeito estava em deslocamento do Estado do Rio de Janeiro com destino ao Pará, a fim de praticar crimes contra agentes públicos. Após o alerta emitido pelos órgãos de segurança pública na última quinta-feira (06), diligências foram iniciadas para identificar e localizar o investigado.

Durante a barreira policial montada na entrada da sede municipal de Castanhal foi possível constatar que o suspeito estava em um ônibus oriundo de Goiânia, capital de Goiás. No momento da revista, ele apresentou identidade falsa. Com ele foi apreendido um tablete de substância análoga à maconha, escondido no fundo de uma das malas.

O preso é considerado de alta periculosidade, pois há várias investigações contra ele por envolvimento em homicídios na região de Icoaraci (distrito de Belém), além de suspeitas de participação em três crimes contra policiais penais.

“Nós iniciamos as investigações contra ele por ser um dos autores da tentativa de homicídio qualificado contra um policial penal no dia 04 de dezembro de 2020, no Distrito de Icoaraci; suspeito de ser o executor do homicídio contra outro policial penal, em 14 de janeiro de 2021, no Conjunto Maguari, além de suspeito de executar um policial militar cedido ao Curso de Operações Prisionais Especializadas (Cope), pertencente à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), em 12 de julho de 2021, em Marituba”, informou o delegado Luis Xavier, diretor da Divisão de Homicídios.

Em redes de aplicativos circulam imagens do investigado ostentando armamento pesado em áreas que podem ser no Rio de Janeiro.

“Este é mais um caso solucionado pela Polícia Civil do Pará, que vem atuando de forma permanente e exitosa no combate às facções criminosas, especialmente no tocante às ameaças a agentes públicos. Para isso, estamos dedicando esforços à qualidade das investigações policiais, consolidando provas em desfavor dos executores de crimes e, sobretudo, contra líderes dessas facções que tendem a fixar domicílio em outros Estados”, destacou a delegada-geral adjunta, Daniela Santos.

Após ser preso em flagrante por uso de documento falso e tráfico de drogas, o homem foi conduzido à delegacia especializada para os procedimentos cabíveis, e agora está à disposição do Poder Judiciário.