A cidade, localizada a aproximadamente 40 km da capital Maceió, tem sido afetada pelas enchentes desde sexta-feira, 6.

A prefeita de Atalaia (AL), Ceci Rocha (MDB), foi alvo de críticas nas redes sociais neste sábado devido a algumas fotos que foram publicadas durante as enchentes que atingem a cidade. Atalaia, localizada a cerca de 40 km da capital Maceió, tem sido afetada pelas fortes chuvas que atingem o estado desde sexta-feira. Algumas postagens no Twitter apontaram que as fotos da prefeita pareciam posadas.

Uma das fotos que recebeu críticas mostra Ceci Rocha com mais da metade do corpo na água e olhando para o horizonte, com a logo da prefeitura ao lado e a figurinha “Operação Chuvas 2023”, um design criado pela administração municipal.

Atalaia é uma das 29 cidades de Alagoas que decretaram estado de emergência devido às chuvas. Segundo dados da Defesa Civil, mais de 16 mil pessoas estão desalojadas no estado, sendo 400 apenas em Atalaia. Até o momento, há um registro de uma pessoa morta em decorrência das enchentes.