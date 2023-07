Bebidas, carne seca, peças automotivas e equipamentos eletrônicos estavam na embarcação que saiu de Manaus com destino a Oriximiná

Durante fiscalização de rotina no porto urbano de Oriximiná, no Oeste do Pará, fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), da unidade de controle de mercadorias em trânsito do Tapajós, apreenderam mercadorias no valor de R$ 280.135,27, oriundas de Manaus (AM).

A carga sem documento fiscal, apreendida na última sexta-feira (07), incluía 3 mil latas de cerveja; 2 mil latas de refrigerante de 350 ml; 3 toneladas de carne seca; baterias e peças automotivas, e equipamentos eletroeletrônicos, entre outras mercadorias.

A fiscalização ocorreu no momento em que a embarcação atracava na orla do município. “Os fiscais perceberam que houve tentativa de esconder a mercadoria. Os fardos de cerveja, por exemplo, que têm alto valor de imposto, estavam nos banheiros da embarcação”, informou o coordenador da unidade da Sefa no Tapajós, Maycon Valle Freitas.

Por causa das mercadorias escondidas no porão e no banheiro, o que dificultou a ação fiscal, a embarcação foi autuada por embargo à fiscalização. Foram lavrados 11 Termos de Apreensão e Depósito (TAD), que totalizaram R$ 94.039,77 em impostos e multas.