Brasil 15/02/2021 06:14 Lance! Flamengo fica a duas vitórias do octa e se prepara para 'final' em duelo do melhor ataque x melhor defesa Foto: Alexandre Vidal / CRF Teve vitória do Internacional, mas o Flamengo fez o dever de casa contra o Corinthians, no último domingo, e se manteve na cola da líder e dependendo apenas de si para ser octa. Para isso, precisa de duas vitórias nas duas últimas rodadas, sendo que o Colorado será o rival da vez, numa digna e aguardada "final" antecipada, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje, a distância do Inter para o Fla é de um ponto. O embate entre líder e vice-líder, além de todo o contorno dramático e decisivo, terá o seguinte duelo à parte: o melhor ataque versus a melhor defesa da competição. O Flamengo chegará para a penúltima rodada com 65 gols marcados, ou seja, o ataque mais positivo da competição, cuja defesa menos vazada é a do Internacional, com 33 gols sofridos em 36 jogos. O sistema defensivo do Inter, contudo, terá um desfalque significativo: Víctor Cuesta, suspenso. O Flamengo, por sua vez, ainda não sabe se poderá contar com Arrascaeta e Gabigol, a serem reavaliados neste início de semana. Em coletiva, Rogério Ceni assegurou a manutenção da postura ofensiva para tentar superar o Inter e sua respeitável defesa, assumir a liderança pela primeira vez e dar o primeiro dos dois últimos passos necessários pelo título: - Nosso time joga em busca da vitória sempre. O Flamengo não sabe jogar para empatar. Desde sempre, é um time que joga ofensivamente. Jogar pela vitória não é novidade, mas ser obrigado a vencer é uma pressão a mais. Aqui no Flamengo, independentemente da situação, jogamos sempre pela vitória. A reapresentação do elenco será nesta terça-feira, às 15h, visando ao próximo jogo, contra o Internacional, a ser realizado às 16h deste domingo (21), novamente no Maracanã. Com todos os temperos de uma decisão, a partida promete abalar as estruturas do estádio.

Voltar + Brasil