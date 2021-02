Brasil 15/02/2021 06:29 Poder360 Whatsapp pede ao BC para ser iniciador de pagamentos no Brasil, diz site O WhatsApp está em tratativas com o BC (Banco Central) para ser classificado como iniciador de pagamentos. A iniciativa seria uma estratégia para que a ferramenta de pagamentos do aplicativo comece a funcionar no Brasil. A informação é da Coluna do Broadcast, do Estadão. Em 15 de junho de 2020, o app lançou uma ferramenta para transferir dinheiro e fazer compras em estabelecimentos por meio do aplicativo de mensagens, com a proteção da plataforma Facebook Pay. O Banco Central, no entanto, suspendeu o recurso por tempo ilimitado. Em nota, a instituição informou que iria “avaliar eventuais riscos” por temer que, sem análise prévia, a novidade poderia causar “danos irreparáveis” à concorrência no mercado de pagamentos no país. Em novembro de 2020, o presidente da autoridade monetária, Roberto Campos Neto, disse que o pagamento via WhatsApp funcionaria “em breve”. Afirmou também que outras big techs (grandes empresas de tecnologia), como o Google, estavam conversando com o BC para viabilizar o mesmo serviço. O banco havia regulamentado dias antes uma nova modalidade de empresas que pretendem atuar no sistema de pagamentos: o iniciador. Nessa nova modalidade, o cliente pede à instituição em que é correntista que faça o pagamento diretamente ao comerciante, sem precisar acessar aplicativo. Numa operação atual, o consumidor que pedir comida pelo aplicativo, por exemplo, paga pelo próprio app ou utiliza o cartão para pagar presencialmente. Agora, o aplicativo poderá direcionar o consumidor a 1 único iniciador de transação de pagamento. Ele poderá solicitar à instituição financeira que transfira o recurso diretamente para a conta do restaurante.

