Nativa News

Brasil 14/04/2021 06:04 Lance! Palmeiras pega Defensa y Justicia e pode erguer 3º título com Abel Verdão conquistou Paulista, Libertadores e Copa do Brasil na temporada 2020, os dois últimos já sob comando do português Em partida válida pela volta das finais da Recopa Sul-Americana, Palmeiras x Defensa y Justicia se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 21h30, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília-DF. É o encontro entre o campeão da Copa Libertadores e o campeão da Copa Sul-Americana. Palmeiras e Defensa y Justicia decidem qual será o grande time da América do Sul na temporada. Na partida de ida, o Palmeiras venceu por 2 x 1 (gols de Rony e Gustavo Scarpa), no Estádio Norberto “Tito” Tomaghello, em Florencio Varela, na Provincia de Buenos Aires-ARG, e joga pelo empate para conquistar o torneio continental. O Defensa, por sua vez, precisa de uma vitória por dois gols de diferença para faturar a Recopa no tempo normal. Se vencer por apenas um, o campeão será conhecido na disputa de pênaltis.

