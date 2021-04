Nativa News

Brasil 18/04/2021 06:18 Agência Brasil Senado: Cronograma para CPI da Covid será apresentado na segunda O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que na próxima segunda-feira, vai apresentar o cronograma e os procedimentos para a instalação da CPI da Covid-19. Na primeira reunião serão escolhidos por meio de votação o presidente e o vice-presidente da Comissão. A votação ocorrerá nos mesmos moldes da eleição para a presidência do Senado, ocorrida em fevereiro. Urnas serão espalhadas nos corredores da Casa, na sala da comissão e na Chapelaria, para evitar aglomeração. De acordo com o presidente do Senado, essa primeira reunião da CPI poderá acontecer na próxima terça ou na quinta-feira e será presencial*. Apesar da votação ser secreta, já se conhece os nomes indicados. Um acordo entre parlamentares, integrantes da CPI, definiu que o colegiado será presidido por Omar Aziz do PSD e terá na vice-presidência o senador Randolfe Rodrigues, do partido Rede. O senador Renan Calheiros do MDB será indicado para relatoria. A informação foi confirmada pelo senador, Randolfe Rodrigues . Como membro mais idoso entre os titulares da comissão, o senador Otto Alencar vai comandar a instalação da CPI e a primeira reunião do colegiado. O objetivo da CPI é apurar as ações do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil, o agravamento da crise sanitária no Amazonas e irregularidades no uso dos recursos da União pelos estados, Distrito Federal e municípios.

