Brasil 21/04/2021 08:17 Lance! Thiago Neves revela atritos de Ceni no Cruzeiro: 'Fez o Dedé chorar' Jogador lembrou quando Rogério teria chamado elenco cruzeirense de 'velho' e episódio em que o técnico desrespeitou o zagueiro Bruno Haddad/Cruzeiro Thiago Neves revelou bastidores da relação conturbada que teve com Rogério Ceni durante a passagem dos dois pelo Cruzeiro. Segundo o jogador, que atualmente defende o Sport, o treinador, que está no Flamengo, teria desrespeitado o elenco na primeira reunião entre eles "Rogério Ceni chegou no Cruzeiro dando porrada em todo mundo na primeira reunião. Ele chamou nove jogadores do time... Edílson, Fábio, Dedé, Egídio, e veio perguntando a idade", relembrou Thiago Neves, em entrevista divulgada pelo canal 'Pilhado', no Youtube. "Falou que o time era muito velho para o jeito que ele queria jogar. Mas sendo que éramos bicampeão mineiro e da Copa do Brasil. Calma aí, né? Chega devagar, respeitando" O jogador relembrou que o racha final na relação com o treinador aconteceu quando Dedé pediu a palavra em um momento de oração, para defender os jogadores mais experientes da equipe. Segundo Thiago, Ceni faltou com respeito com o zagueiro, que acabou chorando "O problema maior dele foi com o Dedé. Ele faltou com respeito com o Dedé em uma oração. Azar dele que estava a diretoria toda junta na roda. Ele chegou com o ego muito avançado, se achando demais. (Na oração) o Dedé pediu a palavra. Me defendeu, disse: 'Rogério, você não precisa ser amigo do Thiago, mas tem que respeitar. Uma coisa te garanto, a gente precisa dele", revelou "Ai ele falou: 'Dedé, quando você terminar sua reuniãozinha você me chama' e saiu. Todo mundo estava abraçado" "O Dedé começou a chorar de nervoso, nunca vi ele tão nervoso. Fábio ficou revoltadíssimo. Ali rachou. O Itair (Machado, ex VP de futebol) falou: ‘Ele não treina mais o Cruzeiro’", completou Thiago Neves Rogério Ceni comandou o Cruzeiro durante apenas 46 dias. Contratado para impedir o rebaixamento, o técnico foi mandado embora após 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Os atritos no vestiário contribuíram, fatalmente, para demissão, como revelou Thiago Neves. Hoje, o Cruzeiro disputa a Série B do Brasileiro e enfrenta a maior crise (financeira e institucional) de sua história. Por outro lado, Ceni é campeão brasileiro e da Supercopa do Brasil pelo Flamengo.

