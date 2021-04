Brasil 24/04/2021 09:04 Poder360 Roberto Jefferson diz que Bolsonaro vai se filiar ao Patriota Valter Campanato/Agência Brasil O delator do mensalão, Roberto Jefferson, afirmou neste sábado (24.abr.2021) que o presidente Jair Bolsonaro se filiará ao Patriota. O presidente está sem partido desde que deixou o PSL, em novembro de 2019, para tentar criar o Aliança pelo Brasil. O ex-deputado é presidente do PTB, partido que estará coligado. Em março, o mandatário disse que está “namorando” uma sigla na qual possa ser dono de sua estrutura partidária, mas não disse qual. Antes já havia dito que, se seu novo partido não fosse formado até março, procuraria outro. Em fevereiro, o Poder360 mostrou que, no ritmo atual, o Aliança só sairá de papel em 2024. Para criar um partido é necessário conseguir 491.967 assinaturas com apoio de eleitores. Essas assinaturas precisam ser validadas pela Justiça Eleitoral. Até a 24 de fevereiro, havia 72.956 assinaturas validadas. A média em 2021, até o momento da publicação da reportagem, era de 372 validações por dia.

