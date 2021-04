Brasil 25/04/2021 09:52 Agência Brasil PF deflagra operação contra falsificação de cédulas em MT No total, foram presas 61 pessoas e apreendidas 113 encomendas com cédulas falsas, em todo o país Foto: Reprodução A Polícia Federal deflagrou a operação “Rebote Fakes 2” para fiscalizar encomendas remetidas por meio dos Correios, nas quais eram enviadas cédulas falsas de dinheiro. No total, foram presas 61 pessoas e apreendidas 113 encomendas com cédulas falsas. A ação ocorreu em Mato Grosso e outros 22 estados, além do Distrito Federal. A ação policial teve o trabalho conjunto com a Diretoria de Segurança Corporativa da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e apreendeu um significativo número de objetos postais contendo cédulas falsas em seu interior. Os valores em moeda falsa apreendida são de aproximadamente R$ 300 mil em valor nominal. As fiscalizações ocorreram nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Pará, Amazonas, Ceará, Rio Grande do Norte, Roraima, Bahia, Alagoas, Rio Grande do Sul, Amapá, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rondônia. A Polícia Federal informou que, desde o ano de 2019, apreendeu aproximadamente R$ 10 milhões em cédulas falsas nas ações de combate às falsificações de moeda. Esclareceu ainda que, em razão da situação de pandemia causada pelo coronavírus, foi adotada logística especial de preservação do contágio com distribuição de equipamentos de proteção individual (EPIs) a todos os envolvidos na missão, a fim de preservar a saúde dos policiais, testemunhas e investigados.

