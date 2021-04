Brasil 28/04/2021 10:44 Poder360 Criação de empregos desacelera e país fecha março com 184.140 novos postos Sérgio Lima/Poder360 O Brasil criou 184.140 empregos formais em março deste ano. Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e foram divulgados pelo Ministério da Economia nesta 4ª feira (28.abr.2021). Eis o relatório (576 KB) e a apresentação (2 MB). De acordo com a pasta, foram 1.608.007 contratações com carteira de trabalho e 1.423.867 demissões no mês. No acumulado do ano, o Caged registrou 837.074 contratações. É considerado pelo governo como o maior valor da série para o período. O Ministério da Economia alterou a metodologia em 2020 e analistas criticam a comparação com anos anteriores.

