Brasil 04/05/2021 16:09 Estadão Conteúdo SC: jovem com espada mata 3 crianças e 2 mulheres em creche Foto: iShoot Photography / Futura Press Um jovem de 18 anos identificado como Fabiano Kipper Mai matou pelo menos cinco pessoas, entre elas três crianças com idades entre seis meses e dois anos, uma professora e uma funcionária ao invadir uma creche armado com um uma adaga (espada) no município de Saudades, a aproximadamente 60km de Chapecó, no oeste de Santa Catarina. Segundo o delegado da Polícia Civil, Jerônimo Marçal Ferreira, o autor do crime foi até a creche Pró-Infância Aquarela, no centro da cidade, de bicicleta, por volta das 10h. Ao entrar na creche, ele começou a atacar uma professora de 30 anos que, mesmo ferida, correu para uma sala onde estavam quatro crianças e a funcionária da escola, na tentativa de avisar do perigo. O rapaz, então, teria atacado as crianças que estavam na sala e funcionária da escola. Duas meninas de menos de dois anos e a professora morreram no local. Outra criança e a funcionária morreram no hospital. As vítimas ainda não foram identificadas. O suspeito também ficou ferido e está em estado grave (intubado) no Hospital de Pinhalzinho/SC, devendo ser transferido para Chapecó nas próximas horas. Há forte esquema de escolta policial para essa transferência. Crime choca população O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL), lamentou o ocorrido. 'Todas as energias das forças de segurança da região devem ser empregadas no esclarecimento desse trágico episódio', afirmou no Twitter. Em sua página oficial, a governadora em exercício Daniela Reinehr também manifestou sua solidariedade às vítimas da tragédia e decretou luto oficial de três dias no Estado. Saudades, um município pacato em SC O município de Saudades tem pouco mais de 10 mil habitantes, com índice de criminalidade quase zero.

