Brasil 08/05/2021 08:11 Caldeirão Politico Sergio Moro está fora da disputa presidencial em 2022 Segundo a revista Veja, Moro informou ao seu empregador, a consultoria Alvarez & Marsal, que não será candidato a presidente no ano que vem. A decisão frustra milhares de seguidores e apoiadores do ex-juiz da Lava Jato, símbolo do combate à corrupção.

Quem trabalha por uma alternativa forte a Lula e Bolsonaro já busca um substituto a Sergio Moro. Quando o juiz Moro foi convidado por Jair Bolsonaro para assumir o Ministério da Justiça, nós do Caldeirão Político torcemos que não aceitasse. Já entendíamos, naquela ocasião, se tratar de uma estratégia política para tirá-lo da Lava Jato.

A decisão de não disputar a próxima eleição presidencial não nos surpreende. Ele precisa sair da condição de vidraça, de ameaça ao projeto da esquerda, liderado agora por aquele a quem condenou à prisão, e de Bolsonaro, eleito com o falso discurso de apoio à Lava Jato, que revelou-se o maior inimigo do combate à corrupção, aliando-se a condenados e investigados.

