Brasil 10/05/2021 15:47 Durante bebedeira, jovem enfia garrafa no ânus e vai parar no hospital. Na noite do último sábado (08), um homem de aproximadamente 25 anos, que não teve a identidade revelada, precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), após ficar uma garrafa de cerveja presa no ânus. O caso aconteceu no município de Brasiléia, no Acre. Segundo foi apurado parcialmente, o homem estaria bebendo e após ingerir algumas garrafas de cerveja, resolveu que deveria brincar com uma a introduzindo no ânus. A brincadeira íntima lhe custou caro, ao introduzir o utensílio, não contou que a mesma faria uma sucção pela boca, fazendo com que entrasse toda no reto. Em ter como retirar, foi necessário chamar a equipe de socorrista do SAMU, que o conduziu para o Hospital Regional Raimundo Chaar. Apesar do esforço da equipe médica de plantão, não foi possível a retirada da garrafa. De acordo a assessoria de saúde do governo, o paciente veio de Brasiléia para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco. “Todavia, por questões de sigilo, ética e respeito, devido a proporção da situação não se pode divulgar informações do paciente. Porém, fica esclarecido que foi realizado o procedimento para extrair o objeto estranho, sem necessidade de cirurgia”, informou.

