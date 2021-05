Brasil 10/05/2021 16:02 Poder360 Bolsonaro diz que pretende isentar cobrança de pedágio de motos Em conversa com apoiadores nesta 2ª Também diz ter tirado dinheiro do MST O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta 2ª feira (10.mai.2021) que “já acertou” com o ministro Tarcísio de Freitas (Infraestrutura) a isenção do pedágio para motos em rodovias. “Tem contratos antigos que eu não posso passar por cima. Eu já acertei com o Tarcísio botar nas futuras concessões ali… A gente tirar a moto fora”, declarou. O presidente disse a um apoiador que “queria fazer mais” pelo Brasil, “mas está difícil”. Falou ainda sobre o orçamento destinado ao Ministério da Infraestrutura. “O Tarcísio só tem R$ 8 bilhões no orçamento. A gente pode… Eu vou mandar o Tarcísio dar uma olhada lá. Se for possível a gente faz. É obrigação nossa poder colaborar”, disse a um visitante que pediu a construção de uma ponte no Pará. Bolsonaro também voltou a dizer que o governo federal cortou recursos do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) e ampliou o porte de arma para fazendeiros. “Está mais devagar o MST lá? Tiramos dinheiro de ONGs deles, tem o porte estendido do fazendeiro, fazendeiro pode andar armado em toda a propriedade. A propriedade privada é sagrada. Tem que ter a reação de quem está sendo invadido”, disse a apoiadores no Palácio da Alvorada.

