A modelo fitness Bianca Dominguez abriu o jogo sobre o momento em que o MC Kevin caiu da varanda de apartamento do 5º andar em hotel no Rio de Janeiro. Segundo ela, o famoso “não aguentou se pendurar” do lado de fora do local e sofreu a queda. Ele morreu na mesma noite de domingo (16), no hospital.

A revelação foi feita pela modelo ao jornal O Globo. Bianca relatou que estava com Kevin no quarto 502 do hotel, onde eles mantinham relações sexuais. A modelo explicou que o cantor passou as pernas pelo parapeito, desceu o corpo e ficou apoiado com as mãos na parte mais baixa da sacada. “Ele não aguentou se pendurar e voltar e acabou caindo“, lamentou.

A publicação informou também que Bianca estava hospedada em outro hotel no Rio de Janeiro desde o dia 11 e conheceu o funkeiro e amigos dele na praia. Eles beberam e fumaram maconha em um quiosque. Em seguida, a modelo subiu para o quarto com Kevin e Victor Elias Fontenelle.

A esposa do músico, a advogada Deolane Bezerra, estava hospedada em outra suíte no mesmo hotel. Num determinado momento, ele ficou com medo que ela o flagrasse transando com outra mulher e por isso teria tentando passar para a varanda do apartamento de baixo.Em seu perfil no Instagram, Bianca disse que, no último domingo, ocorreu um dos fatos mais tristes de sua vida e que “muita coisa que saiu” nas redes sociais e na imprensa a tem abalado.

A testemunha do caso ainda afirmou que já depôs na polícia e está colaborando com as investigações. Ela também pediu que a memória de MC Kevin seja respeitada, assim como “a dor de todos os envolvidos nesse acidente”.

“É com profunda tristeza que no último domingo aconteceu um dos fatos mais tristes da minha vida. Muita coisa que saiu na imprensa ou em redes sociais nos últimos dias tem me abalado profundamente, pois tudo que aconteceu foi um choque muito grande“, afirmou.

Ela completou: “Tudo que eu tinha que falar falei em meu depoimento à Polícia, e estou colaborando com o que for necessário, pois o que quero nesse momento é que a verdade seja esclarecida e que respeitem a memória do Mc Kevin. Não me sinto a vontade em falar nesse momento e peço que respeitem a dor de todos os envolvidos nesse acidente”.