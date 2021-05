Documento está entre as palavras mais pesquisadas em sites que encaminharam o usuário para o portal gov.br.

Com mais de 344 milhões de acessos, a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) Digital é o aplicativo mais baixado no portal gov.br. A solução tecnológica foi desenvolvida pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) para a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e passou a registrar um aumento expressivo de novos usuários desde o ano passado, em razão do cenário de crise sanitária. Foram mais de 270 milhões de acessos apenas em 2020.

Com o documento digital, todas as experiências profissionais ficam disponíveis para o trabalhador e o empregador em apenas um clique, dando menos tempo médio de atendimento em unidades e mais agilidade no acesso aos dados.

O aplicativo permite que o cidadão consulte pela internet informações sobre contratos de trabalho antigos e atuais, solicite o seguro-desemprego e acompanhe o andamento da concessão de benefícios como o Abono Salarial e o Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm).

Buscas e premiação

A Carteira de Trabalho Digital está entre as palavras mais pesquisadas em sites que encaminharam o usuário para o portal gov.br. De acordo com o último balanço divulgado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, a versão digital do documento foi o aplicativo do Governo Federal mais baixado – já são mais de 30 milhões de downloads no total. O Meu INSS é outra solução tecnológica na lista dos aplicativos com maior volume de downloads.

Todo o conjunto de tecnologia e facilidades a favor dos cidadãos levou o aplicativo CTPS Digital a estar, no último ano, no Top 3 do prêmio iBest – categoria Serviços de Governo. A premiação é baseada em interações via redes sociais e tem como objetivo ser um guia abrangente sobre os melhores em conteúdo, e-commerce e serviços no Brasil.