Brasil 24/05/2021 06:03 NA MESMA MOEDA: Esposa acha nudes no celular do marido e se vinga Viralizou nas redes sociais no último sábado (22), a publicação cômica de uma esposa furiosa que, após encontrar fotos de outras mulheres de calcinha no celular do marido, resolveu também divulgar suas fotos sexys no Facebook e desabafou. O caso aconteceu em Manaus. Na publicação, a moça diz que já que o marido gosta tanto de ver fotos de outras meninas de calcinha na rede social, espera que ele goste também de vê-la semi-nua no Facebook. Ela ainda expôs a tatuagem íntima que tem: o desenho de uma pimenta com a frase “coma até arder”. A esposa ainda desabafa que fazia tudo pelo marido e que mesmo o seu corpo tendo mudado por conta dos filhos que tiveram, valeu a pena. A publicação já ultrapassou 16 mil curtidas e 9 mil compartilhamentos. “Não querendo me expor, mas já expondo kkkkkk essas fotos aqui vão para meu amado Esposo Marcio Lima , já que gosta tanto de ver fotos das meninas do face de calcinha, espero que goste de ver da sua esposa no caso Eu , não sou lá essas coisas não, eu sei, mas ainda me garanto muito, pois depois de ter passado por duas gravidez, duas cesáreas ainda tô (bonitinha) não sou perfeita, mas sou 10/10 contigo, tu bem sabe disso, tenho estrias, celulites, ganhei um monte de quilinhos RS os peitinhos não tão mais durinhos, mas tudo isso valeu apena, Pois tenho meus dois filhos ao meu lado, então abre teu olho meu amor, pois as vezes tu tá de olho na mulher dos outros, e outros estão de olho na Sua ….bjs pra tu, e espero que goste dessas fotos te amo tá. Coisas assim servem de exemplo para alguns caras ( alguns tá, não é todos ) que tem uma mulher lindaaaaaa e fica de olho nas perfeitas das redes sociais, Primeiro nem tudo é o que parece. Se for é porque tem dinheiro para bancar os luxos, cirurgia, e exercícios, cabelo, unha, sobrancelha etc, para ficarem lindas perfeitas q nem a Barbie…Até eu se tivesse estaria maravilhosa né então é isto”, escreveu a mulher que ganhou o apelido de ‘Esposa Exemplar’.

