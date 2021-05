Brasil 26/05/2021 17:08 R7 Caixa admite atrasos no auxílio emergencial Os depósitos do auxílio emergencial não caíram na conta de alguns beneficiários que, de acordo com o calendário oficial, deveriam ter recebido no início desta semana. A Caixa Econômica Federal garantiu que o atraso, que afetou os nascidos entre janeiro e agosto, será resolvido até o final desta quarta-feira, 26. Relatos de beneficiários afirma que os valores não foram creditados em suas poupanças digitais, o que pode ser conferido pelo Caixa Tem. Alguns deles afirmam que foram até as agências do banco estatal, mas receberam orientações para acompanhar o depósito pelo aplicativo. Dentre os prejudicados está Thiago Gomes, morador de Fortaleza que precisou acionar a Defensoria Pública da União (DPU) para contestar a negativa recebida no ano passado. Agora, o cidadão reclama que não recebeu a parcela que estava programada para 22 de abril, nem tampouco a prevista para 25 de maio. O mesmo problema é enfrentado por um morador de Viçosa (MG) que preferiu não se identificar. Segundo ele, na sua poupança digital não consta nem o pagamento que deveria ter sido feito em 18 de abril nem a segunda parcela, prevista para 22 de maio. A Dataprev, responsável pelo repasse dos recursos à Caixa, não retornou aos contatos do UOL. O banco estatal não informou o motivo do atraso, mas garantiu que o problema será resolvido ainda hoje.

Voltar + Brasil