Brasil 28/05/2021 06:40 R7 Polícia investiga sumiço de aliança de MC Kevin avaliada em R$ 25 mil Foto: Reprodução/Instagram A Polícia Civil abriu uma investigação para apurar o desaparecimento da aliança de Mc Kevin após a morte do funkeiro em decorrência da queda do 5º andar de um hotel na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, no último dia 16. A 16ª DP (Barra da Tijuca), responsável pela apuração das circunstâncias da morte de MC Kevin, confirmou que um boletim de ocorrência foi registrado pelo sistema online e que agentes já iniciaram as buscas para esclarecer o caso. O sumiço da joia avaliada em R$ 25 mil foi denunciado pela viúva do cantor, Deolane Bezerra, logo após a tragédia. Até o momento, as investigações apontam que a morte de MC Kevin foi acidental. Os investigadores ainda aguardam laudos para concluir o inquérito, mas a Polícia Civil afirma ter indícios de que a tragédia pode ter ocorrido em razão do excesso de consumo de drogas e álcool por parte do cantor. De acordo com depoimentos, MC Kevin estava no quarto com uma modelo e um amigo, quando supostamente houve uma brincadeira de que a esposa, hospedada no mesmo hotel, estaria procurando por ele. Com isso, o cantor teria tentado pular de uma sacada para outra para escapar de um possível flagrante de traição.

