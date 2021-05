Pesquisa PoderData realizada de 2ª a 4ª feira desta semana (24-26.mai.2021) mostra que 62% da população tiveram o emprego ou fonte de renda afetados pela pandemia da covid-19. O número caiu 6 pontos percentuais em comparação a 1 mês antes, quando foi feito o levantamento anterior.

O dado inverso, de entrevistados que relatam não ter tido problemas econômicos, subiu na mesma medida: foi de 30% para 36%. O grupo que diz não saber responder à pergunta permanece numericamente igual, em 2%.

No quesito de inadimplência, 60% dos entrevistados afirmaram que deixaram de pagar alguma conta no último mês em função da crise do novo coronavírus, enquanto 35% afirmaram que não tiveram esse problema. Aqui também o resultado indica melhora em comparação ao mês anterior, quando 67% tinham deixado de pagar contas e 31% relatavam que não.

Esta pesquisa foi realizada no período de 24 a 26 de maio de 2021 pelo PoderData, a divisão de estudos estatísticos do Poder360. A divulgação do levantamento é feita em parceria editorial com o Grupo Bandeirantes.

Foram 2.500 entrevistas em 462 municípios nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Saiba mais sobre a metodologia lendo este texto.

Para chegar a 2.500 entrevistas que preencham proporcionalmente (conforme aparecem na sociedade) os grupos por sexo, idade, renda, escolaridade e localização geográfica, o PoderData faz dezenas de milhares de telefonemas. Muitas vezes, mais de 100 mil ligações até que sejam encontrados os entrevistados que representem de forma fiel o conjunto da população.

PESQUISA MAIS FREQUENTE

O PoderData é a única empresa de pesquisas no Brasil que vai a campo a cada 15 dias desde abril de 2020. Tem coletado um minucioso acervo de dados sobre como o brasileiro está reagindo à pandemia de coronavírus.

Num ambiente em que a política vive em tempo real por causa da força da internet e das redes sociais, a conjuntura muda com muita velocidade. No passado, na era analógica, já era recomendado fazer pesquisas com frequência para analisar a aprovação ou desaprovação de algum governo. Agora, no século 21, passou a ser vital a repetição regular de estudos de opinião.