Brasil 01/06/2021 14:59 Flamengo, Atlético e São Paulo pegam argentinos; veja duelos Seis times brasileiros estão entre os 16 sobreviventes do principal torneio de clubes do continente Foto: Reuters A Conmebol sorteou, nesta terça-feira, os duelos das oitavas de final da Libertadores. Seis times brasileiros estão entre os 16 sobreviventes do principal torneio de clubes do continente: Palmeiras, Atlético-MG, Flamengo, Fluminense, Internacional e São Paulo - desses apenas o último avançou com a segunda melhor campanha de seu grupo. Flamengo, Atlético-MG e São Paulo terão pela frente adversários argentinos. Enquanto os rubro-negros vão encarar o Defensa y Justicia, atual campeão da Sul-Americana, os atleticanos enfrentarão o poderoso Boca Juniors. Já o São Paulo, único brasileiro a fazer a segunda partida fora de casa, vai reencontrar o Racing, adversário que enfrentou duas vezes na fase de grupos - um empate e uma vitória argentina no Morumbi. As 16 equipes restantes foram divididas em dois potes: os que terminaram a fase de grupos em primeiro enfrentam os que avançaram com o segundo lugar de suas chaves. As partidas de ida das oitavas estão programadas para ocorrer na segunda semana de julho, após a disputa da Copa América. A final da Libertadores ocorrerá em 21 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai. Veja todos os duelos das oitavas da Libertadores: Defensa y Justicia-ARG x Flamengo

Boca Juniors-ARG x Atlético-MG

Universidad Católica-CHI x Palmeiras

Cerro Porteño-PAR x Fluminense

Vélez Sarsfield-ARG x Barcelona-EQU

São Paulo x Racing-ARG

River Plate-ARG x Argentinos Juniors-ARG

Olimpia-ARG x Internacional

