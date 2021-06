Brasil 02/06/2021 05:42 Reuters - Brasil Bolsonaro afirma que filiação ao Patriota está 'quase' certa 'Estamos negociando, é como um casamento, né?', disse o presidente em conversa com apoiadores no Palácio do Alvorada UESLEI MARCELINO/REUTERS O presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira (1º) a apoiadores que está "quase" certa sua filiação ao Patriota, um dia após o seu filho primogênito, o senador Flávio Bolsonaro (RJ), ter anunciado o ingresso na legenda . "Está quase certo, estamos negociando, é como um casamento, né? Tem que ser programado, planejado, para não dar problema", disse Bolsonaro, em conversa no Palácio da Alvorada. Após o fracasso na tentativa de criar um partido próprio, o Aliança pelo Brasil, Bolsonaro começou a ser assediado por partidos para se filiar com o intuito de disputar a eleição presidencial no próximo ano. Controle partidário O presidente tenta garantir na nova legenda o controle partidário, condição essa que emperrou o avanço nas tratativas com grandes partidos, como o PP. Eleito para o Palácio do Planalto pelo PSL em 2018, Bolsonaro desfiliou-se da legenda no ano seguinte em meio a uma série de desavenças dele e de aliados com a cúpula partidária, presidida pelo deputado federal Luciano Bivar (PE). Ao longo de sua carreira política, ele já passou por diversas legendas.

Voltar + Brasil