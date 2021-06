Brasil 06/06/2021 05:43 FAMOSIDADES Com Covid-19, missionário R. R. Soares é intubado no RJ © Instagram R. R. Soares precisou ser intubado em decorrência da Covid-19, neste sábado (5), no Hospital Copa Star, na zona sul do Rio de Janeiro. A decisão foi tomada pela equipe médica que o assiste após uma piora em seu estado de saúde. De acordo com o jornal “A Tribuna”, o religioso estava com muita dificuldade para respirar. O procedimento, então, foi adotado para aliviar o paciente. Por sua idade – 73 anos -, o veterano é considerado do grupo de risco. Entretanto, não há informações sobre possíveis comorbidades. Bastante conhecido no meio gospel e com programas diários na TV, o missionário chegou a afirmar em seus cultos acreditar bastante no poder da fé para curar as pessoas do coronavírus. Por essa razão, passou a comercializar águas “consagradas” para o combate à doença. Nas celebrações religiosas, o missionário também veiculou relatos de pessoas que creram no tal líquido abençoado e conseguiram vencer a Covid-19. Além de ser uma figura de destaque no meio cristão, R. R. Soares ainda se tornou um nome importante em meio a integrantes do alto escalão que cerca Jair Bolsonaro (sem partido). De acordo com o colunista Ancelmo Góis, Fabio Wajngarten, ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação do Governo Federal, por exemplo, já afirmou que o veterano era uma “figura de consulta”.

Voltar + Brasil