Brasil 06/06/2021 17:49 www.estadaomatogrosso.com.br DISCURSOS DE ÓDIO: Militantes de esquerda desejam morte de R.R Soares nas redes sociais Internautas extremistas de esquerda, tem usado as redes sociais e principalmente o aplicativo Twitter, para fazer discursos e desejarem a morte do líder religioso Romildo Ribeiro Soares, mais conhecido como missionário R.R. Soares, de 73 anos, está internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro. Nas redes os militantes o chamam de fascista pelo apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro (sem patido) e também informam que o pastor supostamente teria roubado os seus fiéis. Apoio a Bolsonaro O pastor assim como outros grandes líderes religiosos apoiam publicamente o presidente Jair Bolsonaro e fazem questão de declarem que estão ao lado do presidente. Defensores de um país que ainda mantém os princípios biblícos, os religiosos enxergam no presidente o enfrentamento contra o sistema atual. O apoio dessas lideranças ajudou a alavancar a votação do candidato de extrema direita na disputa do segundo turno. A Igreja Internacional da Graça de Deus, fundada por R. R. Soares (com quem o presidente já se encontrou em outras ocasiões), acumula R$ 144 milhões em débitos inscritos na Dívida Ativa da União — terceira maior dívida numa lista de devedores que somam passivo de R$ 1,6 bilhão. A mesma igreja ainda tem outros dois processos em curso no Carf, tribunal administrativo da Receita, que envolvem autuações de R$ 44 milhões em valores históricos, segundo apurou o Estadão/Broadcast. Internação A internação foi confirmada pela unidade de saúde, que não divulgou informações sobre a data e causa da hospitalização, tampouco sobre o estado de saúde dele. "O Hospital CopaStar tem por política não divulgar nenhuma informação sem autorização do paciente ou familiares", destacou a assessoria de imprensa da unidade médica por meio de nota à imprensa. No começo da tarde deste domingo, a assessoria do missionário publicou uma "Nota de Esclarecimento" no perfil oficial dele nas redes sociais informando, apenas, que "estamos vencendo, depois de dias de tribulação". O comunicado agradece as orações dirigidas a Soares, mas não esclarece suas condições de saúde, que demanda "batalha pela restauração completa"

