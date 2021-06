Produtos foram os que mais registraram alta de custo de janeiro a abril de 2021, de acordo com pesquisa divulgada pela Abras

Os preços do ovo, feijão e carne foram os que mais impactaram no custo das compras dos supermercados no primerio quadrimestre de 2021. É o que aponta o Abramercado (Índice Nacional de Consumo dos Lares Brasileiros) divulgado nesta quinta-feira (10) pela Abras (Associação brasileira dos Supermercados).

De janeiro a abril, nove produtos sofreram alteração expressiva nos preços. Confira as principais altas e baixas do período:

Alta:

• Ovo (11,43%)

• Carne dianteira (6.32%)

• Feijão (5,02%)

• Carne traseira (2,47%)

Baixa:

• Pernil (8,91%)

• Leite longa vida (4,46%)

• Óleo de soja (3,60%)

• Arroz (2,65%)

• Frango (0,96%)

A pesquisa da Abras monitora os preços de 35 produtos de largo consumo nos supermercados. Alguns deles compõem a cesta básica.

Márcio Milan, vice-presiente institucional da Abras, diz que o que se percebe é que o consumidor está mais atento aos preços e vêm substituindo alimentos para economizar.

"Os supermercados também vêm fazendo promoções e ofertas para ajudar o consumidor", diz.

Volta do auxílio emergencial puxa desempenho de supermercados

A volta do pagamento do auxílio emergencial ajudou os supermercados a registrarem um crescimento real de 4,06% no primeiro quadrimestre do ano. Na comparação de abril de 2021 com o do ano passado, a alta ficou em quase 3%. No entanto, quando comparado ao mês anterior, houve uma queda de 4,8%.

Milan justificou o recuo com o retorno do trabalho presencial de parte dos consumidores, que substituíram compras por consumo em restaurantes. Os dados divulgados pela Abras incluem as vendas em supermercados, hipermercados e no atacarejo, já que os números se referem à dados relatados pelas cadeias à entidade. Vale lembrar que as redes informam dados de todos os seus canais de operação.