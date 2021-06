Vítima foi encontrada amarrada e ferida pelos bombeiros de Campo Grande, a 956 km do local de buscas do serial killer do DF

Um homem foi violentamente espancado após ser confundido com Lázaro Barbosa em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A cidade fica a quase 960 km de distância do local onde as buscas pelo serial killer são feitas em Cocalzinho de Goiás. As informações são do Balanço Geral da Record TV.

A vítima foi encontrada caída, com diversos ferimentos, até mesmo no rosto, e estava amarrada. O jovem recebeu atendimento médico do Corpo de Bombeiros ainda no local de mata. A semelhança com o serial killer chamou a atenção dos moradores da região, pelo tom de pele e até o corte de cabelo.

Ele não é o primeiro a ser confundido com Lázaro. O cantor maranhense Vinícius Borges registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil porque está sendo confundido com o homem apontado como serial killer do Distrito Federal.

De acordo com as apurações do Balanço Geral, Vinícius se mudou para o Mato Grosso, mas não tem muitos conhecidos no novo estado. Por isso, as pessoas acabaram confundindo ele com o homem acusado de matar quatro pessoas da mesma família em Ceilândia.

O cantor relata ainda que está sofrendo com piadas até da própria família, que usa suas fotos para fazer montagens apontando as semelhanças entre ele e o criminoso foragido. Ele teme sofrer algum tipo de violência motivada pelas confusões por causa das semelhanças físicas.

Caçada

As buscas por Lázaro Barbosa já duram 15 dias. A caçada move centenas de agentes de segurança na região de Cocalzinho de Goiás (GO). Ele estaria escondido numa área de mata e desafia as autoridades locais, que tentam capturá-lo com operações diárias.

O cerco a Lázaro também inclui o uso de drone da Polícia Federal, com uma câmera termal capaz de detectar diferenças de temperatura, cães farejadores, blitze nos veículos que circulam pela região e policiais especialmente treinados em ambiente de caatinga e cerrado.