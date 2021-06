Brasil 28/06/2021 07:36 R7 6 em cada 10 pessoas foram vítimas de fraude financeira em 12 meses Número representa 16,7 milhões de brasileiros e aponta alta de 28% em relação aos dados de 2019, aponta CNDL/SPC Brasil A pandemia da covid-19 aumentou o volume de compras online e consequemente as fraudes ocorridas pela internet. Pesquisa realizada pela CNDL/SPC Brasil (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e Serviço de Proteção ao Crédito, em parceria com o Sebrae, aponta que seis em cada 10 internautas sofreram algum timpo de fraude financeira no Brasil nos últimos 12 meses. O número representa aproximadamente 16,7 milhões de brasileiros lesados por golpes virtuais e aponta um crescimento de 28% em relação à pesquisa realizada em 2019. • As mulheres são a maioria das vítimas (51%) é mulher;

• 49% são homens;

• 56% pertencem à classe C; e

• 44% na classe A/B. Considerando o ranking das fraudes investigadas, estão entre as cinco principais: • Não receber por um produto ou serviço que comprou (41%);

• Aquisição de produtos ou serviços que veio diferente das informações especificadas pelo vendedor (41%);

• Clonagem de cartão de crédito ou débito (24%);

• Golpes por meio de ligação, e-mail, SMS ou WhatsApp informando que a vítima tinha direito a receber um dinheiro, e para conseguir a quantia, deveria fornecer dados pessoais e bancários, além do pagamento de honorários (17%); e

• Pagamento de falsa cobrança por meio de depósito, boleto falsificado ou adulterado (15%). Entre os internautas que caíram nesse tipo de golpe, as cobranças mais citadas vieram de: • Lojas e empresas (44%);

• Bancos e financeiras (26%);

• Serviços de TV por assinatura e/ou internet (24%);

• Telefonia fixa ou móvel (9%); e

• Contas básicas, como as de luz (6%) e água (3%). José Cesar da Costa, presidente da CNDL, diz que é importante que consumidores, empresas e poder público se unam por um debate mais amplo e por medidas que tragam mais segurança para a população. O estudo mostra, segundo ele, que a perda de documentos e o fornecimento inadvertido de dados, sobretudo por meio de atualizações cadastrais, e-mail, mensagens instantâneas ou chamadas telefônicas, são alguns dos fatores que antecederam o golpe e podem ter sido a porta de entrada dos criminosos. "O processo de digitalização dos serviços financeiros é irreversível e traz consigo um grande potencial econômico. O propósito do estudo é ensejar a conscientização dos consumidores e empresários e mobilizar o debate público sobre o assunto”, destaca Costa. Eletrônicos e vestuário lideram a lista de itens não recebidos De acordo com a pesquisa: • 39% dos entrevistados que compraram algum item e não receberam mencionaram ter feito o pagamento por cartão de crédito; e

• 28% apontaram que a empresa era de fachada em site ou perfil de rede social falso, criada apenas com o intuito de aplicar o golpe. Um quinto dos que tiveram esse problema (21%) ainda mencionaram o extravio do produto, sem que a empresa responsável fizesse a reposição. A respeito do local onde as compras foram realizadas: • 40% mencionaram sites de lojas que vendem produtos diversos (os chamados marketplaces);

• 28% citaram sites de lojas específicas; e

• 23% perfis de empresa em rede social. Vale destacar que o percentual de marketplaces recuou 26 pontos percentuais na comparação com 2019 (67%). Na listagem dos produtos não recebidos, aparecem: • Eletrônicos (30%) mantendo o destaque já observado em 2019;

• Roupas, sapatos e acessórios (25%);

• Cosméticos e perfumaria (14%) e

• Eletrodomésticos por 12%. O valor perdido com os produtos não recebidos chegou a R$ 140, em média, sendo que para 46% ficou abaixo de R$ 100; 6% citaram fraudes com produtos acima de R$ 800. Investimentos também são alvo de fraudes Em tempos de interesse crescente pelo tema dos investimentos e de surgimento de novos ativos, como as criptomoedas, 14% foram vitimados com a perda de dinheiro em investimentos fraudulentos, como golpe das ações ou fundo de aposentadoria e esquemas de pirâmide financeira. De acordo com a pesquisa, 13% dos entrevistados relataram que o seu nome foi usado para a compra de itens ou contratação de serviços por terceiros, a partir de documentos falsos, perdidos ou roubados. Para aqueles que foram surpreendidos com a contratação de produtos em seu nome, as linhas de telefone celular foram o tipo de contratação mais citado, destacada por 27% dos entrevistados. A contratação de internet registrou queda de 10 pontos percentuais no número de citações na comparação com 2019, passando de 29% para 19% em 2021. O serviço de TV por assinatura foi mencionado por 15%. Também houve contratação de crédito no nome dos entrevistados: empréstimos, crediário e financiamentos foram citados por, respectivamente, 13%, 11% e 7% dos que sofreram esse tipo de fraude. Outros 11% relatam transações financeiras como saques, pagamentos ou transferências na conta bancária sem a autorização. Da mesma forma que alguns bens não chegaram aos compradores, alguns serviços pagos não foram realizados: 12% mencionaram esse tipo de fraude. Entre esses consumidores, a ocorrência que mais se destacou foi o falso agenciamento de emprego, citado por 26%. Em seguida, aparecem os serviços de limpeza de nome sujo (23%) e de renegociação de dívida (17%). Agências de viagem e promotores de festa foram citados por, respectivamente, 11% e 9%. Aviso de mensagens para atualização ou confirmação de conta de e-mails ou redes sociais (28%), instalação de softwares desconhecidos no computador/celular (16%) e perda documentos pessoais (13%) são os fatos que mais antecederam as fraudes ocorridas. Entre os que sofreram algum prejuízo financeiro por conta da fraude, considerando os custos incorridos para a resolução do problema e as perdas ocasionadas pela própria fraude, o valor médio do prejuízo foi de R$ 512,4, sendo que 20% mencionaram um valor acima de R$ 800. Com esses valores, estima-se que o prejuízo decorrente de fraudes financeiras sofridas no universo dos internautas brasileiros chegou a R$ 2,7 bilhões, incluídos os gastos na busca de reparação do problema. De acordo a pesquisa, 65% conseguiram recuperar ao menos uma parte do que perdeu, sendo que 43% recuperaram todo o valor. Esse percentual cresceu 11 pontos percentuais na comparação com o observado em 2019 (32%). Depois da fraude: 29% ainda não solucionaram o problema. 19% dos internautas ficaram com o nome sujo. Uma vez ocorrida a fraude, 27% conseguiram resolver o problema em menos de um mês, enquanto 24% levaram entre 1 mês e seis meses para resolver a situação. Além desses, 7% resolveram num prazo entre 7 a 12 meses, e 29% ainda não conseguiram resolver. A pesquisa ainda aponta que 29% não tomaram nenhuma medida para solucionar o caso. Os motivos foram: • Baixa expectativa de que conseguiriam resolver o problema (45%);

• Não saberem como fazê-lo (29%); e

• Não ter mais preocupações com o assunto (19%). Por outro lado, as principais medidas para solucionar a fraude foram o contato com o banco e administradora de cartão (27%); a negociação com a empresa, pessoa ou instituição financeira para reaver valores ou reparar danos (18%); a abertura de boletim de ocorrência na polícia (16%). A procura de órgão de defesa do consumidor foi citada por 12%. Entre as maiores dificuldades enfrentadas para solucionar o problema, a mais citada pelas vítimas de fraude foram: • Perda de tempo (45%);

• Burocracia para mostrar que a vítima estava com a razão (27%);

• Perda de dinheiro (26%); e

• Falta de conhecimento sobre quem poderia resolver o caso (20%). Não bastasse a perda de dinheiro, alguns ainda tiveram que lidar com o constrangimento de ficar com o nome sujo em razão da fraude. Segundo a pesquisa, 19% dos internautas vítimas de fraude foram incluídos nos cadastros de devedores, sendo que 12% conseguiram resolver e 7% ainda permanecem com restrição no nome. Os danos também são emocionais: 47% relataram ter sofrido stress por causa da fraude. Além disso, 15% citaram a perda de tempo; 14% mencionaram ajustes no orçamento para cobrir os prejuízos e 11% relataram depressão, ansiedade e outros problemas psicológicos, além da dificuldade para conseguir crédito (10%). 9 em cada 10 vítimas têm dificuldade para se proteger de fraudes Mesmo com o aumento de alertas e de maior acesso a informações de segurança para que se evite cair em fraudes, 92% dos consumidores admitem dificuldades para se proteger contra esse tipo de crime, sendo as principais: • Saber se um site é confiável para transações financeiras (49%);

• Identificar a veracidade de boletos (40%);

• Não enviar dados bancários ou pessoais por e-mail, SMS ou WhatsApp (35%); e

• Não compartilhar dados pessoais nas redes sociais (34%). De acordo com o levantamento, 62% dos entrevistados se consideram uma pessoa mais preparada para evitar esse tipo de crime após ter sofrido uma fraude e 91% adotaram algum tipo de medida para evitar novas fraudes, sendo as principais: • Não responder a e-mails ou telefonemas que solicitam informações pessoais e financeiras (39%);

• Não abrir mensagens de pessoas desconhecidas ou suspeitas (37%);

• Fazer compras somente em locais confiáveis (37%); e

• Não compartilhar dados pessoais nas redes sociais (36%).

Voltar + Brasil