Brasil 29/06/2021 05:12 País recebe hoje 528,8 mil doses da Pfizer e 1 milhão da CoronaVac Serão 2,4 milhões de vacinas nesta semana; já a CoronaVac pronta faz parte de acordo que prevê insumos ao Instituto Butantan EFE/EPA/MONIRUL ALAM O Ministério da Saúde vai receber mais 2,4 milhões de doses da vacina contra a covid-19 da Pfizer nesta semana. A chegada dos novos lotes acontecerá em três dias, com 528,8 mil doses nesta terça-feira (29), 936 mil na quarta (30) e 936 mil na quinta (1º). Todas as entregas do imunizante serão recebidas no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). Já o Instituto Butantan recebe, na noite desta terça, o voo da China que traz uma remessa de 1 milhão de doses prontas da CoronaVac, que serão disponibilizadas ao Ministério da Saúde. A chegada das vacinas prontas é resultado de uma negociação com a biofarmacêutica chinesa Sinovac, que inclui o envio de remessas do IFA (ingrediente farmacêutico ativo) para produção de doses na fábrica do Butantan. Até o momento, o Butantan já assegurou 52,21 milhões de vacinas entregues ao PNI (Plano Nacional de Imunizações). Os dois acordos firmados com o Ministério da Saúde totalizam 100 milhões de doses, com previsão de conclusão para o dia 30 de setembro. A partir de dezembro, o Butantan deverá passar a produzir a matéria-prima da vacina contra a covid-19 em uma nova fábrica em São Paulo. A construção da unidade deve ser concluída em setembro, com capacidade para fabricação local de 100 milhões de doses do imunizante por ano. Contrato Somadas aos lotes anteriores já enviados, mais de 15,4 milhões de doses da Pfizer terão sido entregues ao Brasil até 1º de julho. Essas entregas fazem parte do acordo firmado no dia 19 de março, que contempla 100 milhões de vacinas ao país até o final do terceiro trimestre de 2021. Um segundo contrato, assinado em 14 de maio, prevê a entrega de outras 100 milhões de doses entre outubro e dezembro. Balanço Desde 18 de janeiro, o Ministério da Saúde já distribuiu mais de 129,5 milhões de doses da CoronaVac, AstraZeneca/Fiocruz, Pfizer e Janssen, da Johnson & Johnson. A campanha de vacinação atingiu mais de 71 milhões de brasileiros que receberam a primeira dose da imunização, o equivalente a 44% da população vacinável, isto é, quase 160 milhões de brasileiros com mais de 18 anos no país. Do total de pessoas que receberam a primeira dose, 36,2% também receberam uma segunda dose das vacinas. São 25,5 milhões de brasileiros que já completaram a segunda etapa da vacinação. Ao todo, o Brasil já aplicou mais de 96,7 milhões de doses da vacina contra a covid-19, segundo o Ministério da Saúde.

Voltar + Brasil