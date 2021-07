Brasil 03/07/2021 19:25 CM7 Marido chega mais cedo em casa, flagra e filma esposa na cama com amante Reprodução Um vídeo que circula nas redes sociais nesta sexta-feira (02) mostra o momento em que um homem pega a esposa em flagrante, transando de ‘frango assado’ com outro. O caso teria acontecido na Paraíba. O próprio marido filmou toda a situação. Ele chegou mais cedo do trabalho e pegou a mulher de pernas pro ar com o amante. ASSISTA O VÍDEO AQUI “Pode ficar a vontade, pode ficar com ela aí”, diz para o amante. Sem jeito, o homem pede desculpas e vai saindo do quarto. O marido manda a mulher ir embora de casa junto com o amante, mas ela se nega a sair. “Tu já fez a mesma coisa comigo”, diz a infiel. O flagrante ocorreu no dia do seu aniversário.

