Brasil 05/07/2021 08:18 Fantástico | TV Globo Celular indica que Lázaro teve ajuda de fazendeiro para esconderijo Para os policiais, o fazendeiro Elmi Caetano pode ser o mandante de uma chacina cometida por Lázaro, em Ceilândia, no Distrito Federal. Reprodução | TV Globo Em Águas Lindas de Goiás, Lázaro Barbosa, de 32 anos, viveu os últimos momentos antes do confronto que terminou com a sua morte na última segunda-feira (28). As buscas mobilizaram 270 policiais e agentes de forças e órgãos de Goiás, do Distrito Federal e do governo federal. Para a polícia, Lázaro não agiu sozinho. Ele fazia parte de uma organização criminosa. “Nessa organização criminosa, a gente já levantou que pessoas importantes participam dela. Nós temos empresários, fazendeiros, políticos...”, conta a delegada Rafaela Azzi. Um dos suspeitos é o fazendeiro Elmi Caetano que, de acordo com as investigações, escondeu Lázaro em uma de suas propriedades. A polícia encontrou uma mensagem de voz no celular do fazendeiro que indica que o criminoso usava a fazenda como esconderijo. “Ele está dormindo lá naquele barraco onde a mãe dele morava”, dizia Elmi na gravação. Segundo as investigações, Elmi Caetano pode ser o mandante de uma chacina cometida por Lázaro, em Ceilândia, no Distrito Federal. O fazendeiro Cláudio Vidal e os dois filhos, Gustavo e Carlos Eduardo, foram assassinados com tiros e facadas nas terras da família, no dia 9 de junho. A mulher de Cláudio, a empresária Cleonice Marques de Andrade, foi feita refém e levada para um córrego, onde foi estuprada por Lázaro e encontrada morta, no dia 12 de junho. “Considerando que havia um laço anterior, que o Lázaro já era conhecido do proprietário e que na entrevista o proprietário fala que aquela família devia um dinheiro a ele, nós não descartamos a hipótese de que ele tenha realmente usado Lázaro para cobrar a dívida, e em não recebendo, matar aquelas pessoas”, explica Rafaela Azzi. No jargão da polícia, “entrevista” é uma conversa inicial que, neste caso, a delegada teve com o fazendeiro Elmi Caetano quando foi preso junto com o caseiro. As investigações também apuram se Ellen Vieira, viúva de Lázaro, e a ex-mulher dele, Luana Cristina, teriam ajudado o criminoso. A defesa de Elmi Caetano rechaçou a suspeita de que o fazendeiro seja o mandante da chacina de Ceilândia. O advogado Ilvan Barbosa disse ao repórter Mohamed Saigg, em tom de ameaça, que no Brasil não existe prisão perpétua, e que o fazendeiro sairia da cadeia. Perguntado se estava fazendo uma ameaça, o advogado Ilvan Barbosa disse que se tratava de um aviso. O Fantástico repudia a tentativa de intimidação contra um jornalista no cumprimento de seu dever. O Fantástico não conseguiu contato com a defesa da viúva de Lázaro Barbosa, Ellen Vieira.

Voltar + Brasil