Brasil 06/07/2021 19:08 Poder360 Jovem Pan ganha disputa contra CNN por canal de TV, diz site A rádio adquiriu os direitos de utilizar o canal 32, atualmente da empresa Loading Divulgação / Jovem Pan A rádio Jovem Pan adquiriu os direitos de utilizar o canal 32 e pretende estrear seu canal de notícias na TV aberta. Segundo o site Notícias da TV, a rádio venceu a CNN Brasil na disputa pela concessão, que atualmente é da Loading. Os donos dos meios de comunicação visitaram o prédio da Loading em 26 de maio. Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, da Jovem Pan, e Rubens Menin e Renata Afonso, dono e CEO da CNN Brasil, respectivamente, foram acompanhados pelo ministro Fábio Faria (Comunicação). A visita foi um dia antes da Loading promover demissões em massa no canal, depois de apenas 6 meses no ar. Segundo o Notícias da TV, os empresários tiveram preferência para ficar com o canal por serem próximos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Para manter uma relação favorável com Menin e Carvalho Filho, foi levantada a possibilidade de dividir o sinal, criando um canal 32.1 e outro 32.2. Mas a divisão não foi realizada. O grupo Jovem Pan anunciou que iria estrear um canal na TV aberta, o News Jovem Pan. Mas, na época, a rádio afirmou que o produto de comunicação seria transmitido pelo canal 24, em São Paulo. A ideia do grupo era competir com BandNews TV, Record News, CNN Brasil e GloboNews. A proposta é de um canal com notícias 24 horas. Com informações 24h, a emissora também estará disponível em pacotes de televisão por assinatura, que ainda estão em negociação, na parabólica, YouTube, no Amazon Fire Tv, Pluto TV e no PanFlix (o streaming do grupo). O contrato da Jovem Pan para o canal 32 já foi assinado. A expectativa é que a rádio se transforme em uma emissora de TV aberta ainda no 2º semestre deste ano. Novas contratações devem ser feitas para o empreendimento. Em nota ao Notícias da TV, no entanto, o grupo não confirmou que terá seu novo produto no canal 32. “A Jovem Pan comunica que está trabalhando para o lançamento do canal em questão e não comenta especulações”, afirma a rádio. A CNN, também em nota, negou a reunião com Carvalho Filho e a proposta de divisão do canal. “O foco da CNN Brasil é a expansão da sua marca, dos seus negócios e do seu portfólio de produtos”, disse a emissora ao site.

