Brasil 07/07/2021 05:58 R7 Três em cada 10 idosos já fizeram empréstimo para família ou amigos Pesquisa aponta que 19,6% dos auxílios ocorreram após pedido e 8,2% oferecem a linha de crédito sem ninguém solicitar A facilidade de acesso ao crédito e as linhas mais baratas de financiamento levaram quase três em cada 10 idosos (28%) a entrar em um empréstimo pessoal ou consignado para ajudar familiares ou amigos nos últimos meses. O dado, divulgado por um estudo realizado pela CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e pelo SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito), mostra que 19,6% dos empréstimos ocorreram após pedido e outros 8,2% ofereceram a linha de crédito por conta própria. Na mesma pesquisa de 2018, o percentual de idosos que ajudaram amigos e familiares com linhas de crédito era de 25,7%, sendo 16,6% a pedido de familiares ou amigos e 9,1% por oferta própria. Entre os generosos, destacam-se as mulheres (30,8%), os idosos com mais de 71 anos (32%) e os membros das classes de renda mais baixas (28,7%). Em todos os casos, o auxílio é maior para familiares do que para terceiros. De acordo com o levantamento, 78% dos idosos declaram que têm conta corrente e 72% possuem cartão de crédito. A chave Pix, que dá acesso ao sistema de pagamento instantâneo do Banco Central, já é utilizada por 52%. A pesquisa mostra ainda que 71% dos idosos afirmaram que, no último mês, não compraram algo de que não precisavam pela facilidade do crédito. O número é 25 pontos percentuais superior em relação a 2018. No entanto, 23% admitem que adquiriram algo sem necessidade, sobretudo celulares (5%), roupas (5%) e eletrodomésticos (5%).

