Brasil 09/07/2021 15:41 CPI quer convocar Onyx para explicar documento da Covaxin Foto: Pedro França/Agência Senado O relator da CPI da Covid do Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), defendeu nesta sexta-feira a imediata convocação do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, para esclarecer suspeitas de que poderia haver falsidade na fatura internacional - 'invoice' - referente ao processo de compra da vacina indiana Covaxin. O pedido de Renan ocorreu após o consultor técnico da Divisão de Importação do ministério, William Amorim Santana, ter relatado à CPI inconsistências na invoice do processo. Há duas semanas, Onyx chegou a mostrar uma versão de um invoice para tentar atestar que não houve irregularidades no processo. "Como consequência disso, peço a imediata convocação do ministro Onyx Lorenzoni para que ele venha depor sobre o crime de falsidade ao exibir perante a nação, para confundir a investigação dessa comissão parlamentar de inquérito, um documento que sequer existe, falso", disse Renan. "Portanto, a sua presença nessa comissão é importantíssima", emendou ele. O vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), disse que o pedido de Renan vai ser apreciado na próxima reunião administrativa da comissão.

